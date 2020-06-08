У экс-солистки "ВИА Гры" всегда есть в запасе кадр, который вскружит голову любому фанату. На этот раз певица поделилась в "Инстаграме" фото из ванной, где предстала в нижнем белье и крошечной майке, едва прикрывавшей пышную грудь.
Артистка приняла такую позу, благодаря которой стали лучше видны соблазнительные изгибы фигуры. А также собрала волосы, чтобы показать шею и плечи. Она игриво склонила голову набок и поднесла палец к вытянутым вперёд губам.
Фото набрало почти 138 тыс. лайков, а подписчики в комментариях принялись восхвалять красоту своей знойной любимицы. Юзеры отмечали, что сексуальность Анны зашкаливает, и не могли не заметить, что она просто сияет от любви.
А мне нравится, как Анна выглядит👍 Естественно и женственно. Когда женщина счастлива и светится от любви
atalisteel
Просто секс-бомба
vladgk95
Анечка, ты космос
volskayayu
Отметился в комментариях и "виновник" таких перемен — тот, кому Анна часто у себя на странице посвящает романтические посты и стихи и признаётся в любви. Её новый бойфренд — 27-летний латвийский баскетболист Янис Тимма — оставил под горячим фото череду огненных эмодзи. О романе спортсмена и Анны Седоковой стало известно в сентябре 2019 года. Ради певицы он оставил жену и маленького сына.
WOW-stars
Седокова уединилась в ванной для жаркого фото, которое не оставило шансов её молодому бойфренду
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