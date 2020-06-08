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Седокова уединилась в ванной для жаркого фото, которое не оставило шансов её молодому бойфренду

37-летняя мама троих детей даст фору любой молоденькой девушке.

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Фото © Instagram / annasedokova

У экс-солистки "ВИА Гры" всегда есть в запасе кадр, который вскружит голову любому фанату. На этот раз певица поделилась в "Инстаграме" фото из ванной, где предстала в нижнем белье и крошечной майке, едва прикрывавшей пышную грудь.

Фото © Instagram / annasedokova

Артистка приняла такую позу, благодаря которой стали лучше видны соблазнительные изгибы фигуры. А также собрала волосы, чтобы показать шею и плечи. Она игриво склонила голову набок и поднесла палец к вытянутым вперёд губам.

Фото © Instagram / annasedokova

Фото набрало почти 138 тыс. лайков, а подписчики в комментариях принялись восхвалять красоту своей знойной любимицы. Юзеры отмечали, что сексуальность Анны зашкаливает, и не могли не заметить, что она просто сияет от любви.

А мне нравится, как Анна выглядит👍 Естественно и женственно. Когда женщина счастлива и светится от любви

atalisteel

Фото © Instagram / annasedokova

Просто секс-бомба

vladgk95

Анечка, ты космос

volskayayu

Отметился в комментариях и "виновник" таких перемен — тот, кому Анна часто у себя на странице посвящает романтические посты и стихи и признаётся в любви. Её новый бойфренд — 27-летний латвийский баскетболист Янис Тимма — оставил под горячим фото череду огненных эмодзи. О романе спортсмена и Анны Седоковой стало известно в сентябре 2019 года. Ради певицы он оставил жену и маленького сына.

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