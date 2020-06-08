Седокова уединилась в ванной для жаркого фото, которое не оставило шансов её молодому бойфренду

У экс-солистки "ВИА Гры" всегда есть в запасе кадр, который вскружит голову любому фанату. На этот раз певица поделилась в "Инстаграме" фото из ванной, где предстала в нижнем белье и крошечной майке, едва прикрывавшей пышную грудь.

Фото © Instagram / annasedokova

Артистка приняла такую позу, благодаря которой стали лучше видны соблазнительные изгибы фигуры. А также собрала волосы, чтобы показать шею и плечи. Она игриво склонила голову набок и поднесла палец к вытянутым вперёд губам.

Фото © Instagram / annasedokova

Фото набрало почти 138 тыс. лайков, а подписчики в комментариях принялись восхвалять красоту своей знойной любимицы. Юзеры отмечали, что сексуальность Анны зашкаливает, и не могли не заметить, что она просто сияет от любви.

А мне нравится, как Анна выглядит👍 Естественно и женственно. Когда женщина счастлива и светится от любви atalisteel

Фото © Instagram / annasedokova

Просто секс-бомба vladgk95

Анечка, ты космос volskayayu