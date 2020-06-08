Модель, родившаяся в России, устроила фотосессию на фоне протестующих в США и получила за это сполна

23-летняя модель Кристина Шетцель из Лос-Анджелеса, США, как и многие другие знаменитости, вышла на улицы города, чтобы поддержать протестующих. Недовольство людей было вызвано смертью афроамериканца Джорджа Флойда, в которой были замешаны полицейские. Поэтому толпы начали шествие с табличками и лозунгами "Жизни чёрных важны", и в этом решила принять участие и Кристина, пишет News.com.
Видео © Twitter / influencersinthewild
Можно было бы похвалить девушку за сочувствие, ведь проблемы расизма ей не слишком близки. Кристина родилась в России, а выросла в Бразилии и только в последние годы стала жить в Штатах. Но бдительные очевидцы застукали модель во время протеста и раскрыли её истинные мотивы. Девушка в длинном чёрном платье вышагивала среди протестующих, держа плакат, в то время как её подруга пыталась сделать наиболее удачный кадр.
Этим видео поделился в "Твиттере" аккаунт influencersinthewild, сдержанно попросив инфлюенсеров прекратить воспринимать протесты как Коачеллу. Его пост набрал 431 тысячу лайков и 146 тысяч ретвитов, а в комментариях люди были возмущены поведением модели.
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Кристина, столкнувшись с такой волной хейта, попыталась объяснить пользователям Сети, что она правда вышла на демонстрацию. А фото было сделано на память об этом. Тем более так она хотела привлечь к проблеме расизма внимание своей аудитории, которая составляет 239 тысяч человек. Но этим словам мало кто поверил, и девушке пришлось закрыть инстаграм, чтобы прекратить поток гневных комментариев и личных сообщений.
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