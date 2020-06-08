Москвич прославился за рубежом после страшного видео, где он прыгнул в бассейн, но промахнулся

В Сети стало вирусным видео, на кадрах которого парень совершает эпичный прыжок в бассейн. Безрассудный герой ролика решил сделать эффектный трюк и "нырнул" через окно под крики друзей "Будь аккуратнее!" и "Давай пупсик!" Однако не рассчитал и упал прямо на стеклянную перегородку, разбив её вдребезги.

Ролик несколько дней назад появился в инстаграме Дмитрия Пригородова из Москвы. Парень указал, что так прошёл его 30-летний юбилей, снабдив запись хештегами "ужасы" и "треш". На видео обратили внимание зарубежные СМИ, в том числе Daily Mail , Mirror и The Sun . По их информации, у отчаянного пловца в итоге диагностировали разрыв связок, ушиб грудной клетки, травмы руки и ноги. Он перенёс две операции.

Видео настолько впечатлило зрителей, что им даже поделился в своём инстаграме американский рэпер Snoop Dogg. В комментариях, судя по всему, объявился и сам герой — парень с ником sharo237, тот самый Шарик. У себя на странице он поделился фото с места событий, написав, что после они убирали "улики, чтобы хозяин дома не заметил — во избежание штрафа". А также выложил ролик, где сидит в кресле-коляске с забинтованным коленом, и в комментариях отметил, что реабилитация может занять до года. Однако многие пользователи не могли поверить, что парень вообще смог выжить после такого страшного прыжка.