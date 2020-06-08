Яблоко от яблони: папы сравнили себя и своих сыновей на фото, сделанных в одном возрасте

"Я и мой сын играем одним и тем же игрушечным погрузчиком. Почти 35 лет между фотографиями"
Фото © Reddit / Njvdwesth
"Мой сын и его папа с разницей в 40 лет. Уверена, это вам понравится"
Фото © Reddit / absolutelyhammered
"Мой сын и я в 14-летнем возрасте"
Фото © Reddit / mfjacb
"Мой сын держит мою детскую фотографию из 1995 года"
Фото © Reddit / kadmc14
"Снимок с моим сыном и моя детская фотография. Коллаж выпал мне в разделе рекомендаций "Google Фото" "Тогда и сейчас". Гугл подумал, что это один и тот же человек"
Фото © Reddit / GIFSec
"Я 30 лет назад и мой сын сейчас"
Фото © Reddit / alanfaitor
"На первом фото из 1987 года четвёртый день рождения моего брата, где я уставился на праздничный торт. На втором — четвёртый день рождения моего старшего и младший так же смотрит на пирожное"
Фото © Reddit / funnyglassguy
"Я — слева, мой сын — справа"
Фото © Reddit / Docgrumpit
"Я в 1981 году и мой сын в том же свитере в 2017 году"
Фото © Reddit / Polytetrahedron
"Старое фото со мной на руках у отца, и новое — сын в моих объятиях"
Фото © Reddit / robinsonirwin
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