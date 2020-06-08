Яблоко от яблони: папы сравнили себя и своих сыновей на фото, сделанных в одном возрасте

"Я и мой сын играем одним и тем же игрушечным погрузчиком. Почти 35 лет между фотографиями"

Фото © Reddit / Njvdwesth

"Мой сын и его папа с разницей в 40 лет. Уверена, это вам понравится"

Фото © Reddit / absolutelyhammered

"Мой сын и я в 14-летнем возрасте"

Фото © Reddit / mfjacb

"Мой сын держит мою детскую фотографию из 1995 года"

Фото © Reddit / kadmc14

"Снимок с моим сыном и моя детская фотография. Коллаж выпал мне в разделе рекомендаций "Google Фото" "Тогда и сейчас". Гугл подумал, что это один и тот же человек"

Фото © Reddit / GIFSec

"Я 30 лет назад и мой сын сейчас"

Фото © Reddit / alanfaitor

"На первом фото из 1987 года четвёртый день рождения моего брата, где я уставился на праздничный торт. На втором — четвёртый день рождения моего старшего и младший так же смотрит на пирожное"

Фото © Reddit / funnyglassguy

"Я — слева, мой сын — справа"

Фото © Reddit / Docgrumpit

"Я в 1981 году и мой сын в том же свитере в 2017 году"

Фото © Reddit / Polytetrahedron

"Старое фото со мной на руках у отца, и новое — сын в моих объятиях"