Парень весом 130 кг стыдился своего обнажённого тела, пока не похудел, и сейчас это другой человек

26-летний Харви Квирк из Лондона, Великобритания, долгие годы сражался со своим весом. Парень любил фастфуд и выпивал по четыре литра кока-колы в день, что не шло на пользу его здоровью и форме. Когда спустя восемь лет он понял, что не может показаться перед своей девушкой Грейс или родителями без защитного слоя в виде одежды, то понял, что пора что-то менять. Лишний вес породил множество комплексов, вызывающих панические атаки, пишет Daily Mail.
Сперва 130-килограммовый парень, как и многие, не разобрался в вопросе и принялся морить себя голодом. Вес уходил быстро, но ещё быстрее возвращался, а о здоровье не приходилось и говорить. Отказавшись от фастфуда с лимонадом и перейдя на сбалансированное питание, Харви увидел реальные результаты. Всего ему удалось сбросить 57 кг, пусть и не без проблем. В прошлом году у парня умер друг, поэтому Харви сорвался, заедая горе.
Но этот срыв не продлился долго, и парню удалось вернуться к прежнему образу жизни. В спортзале Харви познакомился с тренером-веганом и сам увлёкся этой темой. Правильное питание и тренировки по шесть раз в неделю сотворили чудо с телом Харви и его уверенностью в себе. Теперь его форме позавидуют любые спортсмены, и от комплексов не осталось и следа.
Я любил встречаться с новыми людьми и участвовать в любой активности. Но вес ограничивал меня и не позволял мне веселиться с друзьями в парке или на пляже. Сейчас я чувствую себя гораздо увереннее и здоровее. Мой организм работает как часы. У меня давно не было панических атак, и тревожность почти исчезла
Харви Квирк
WOW-news
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