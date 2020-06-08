Парень весом 130 кг стыдился своего обнажённого тела, пока не похудел, и сейчас это другой человек

26-летний Харви Квирк из Лондона, Великобритания, долгие годы сражался со своим весом. Парень любил фастфуд и выпивал по четыре литра кока-колы в день, что не шло на пользу его здоровью и форме. Когда спустя восемь лет он понял, что не может показаться перед своей девушкой Грейс или родителями без защитного слоя в виде одежды, то понял, что пора что-то менять. Лишний вес породил множество комплексов, вызывающих панические атаки, пишет Daily Mail.

Фото © Facebook / Harvey Flynn Quirke

Сперва 130-килограммовый парень, как и многие, не разобрался в вопросе и принялся морить себя голодом. Вес уходил быстро, но ещё быстрее возвращался, а о здоровье не приходилось и говорить. Отказавшись от фастфуда с лимонадом и перейдя на сбалансированное питание, Харви увидел реальные результаты. Всего ему удалось сбросить 57 кг, пусть и не без проблем. В прошлом году у парня умер друг, поэтому Харви сорвался, заедая горе.

Фото © Facebook / Harvey Flynn Quirke

Но этот срыв не продлился долго, и парню удалось вернуться к прежнему образу жизни. В спортзале Харви познакомился с тренером-веганом и сам увлёкся этой темой. Правильное питание и тренировки по шесть раз в неделю сотворили чудо с телом Харви и его уверенностью в себе. Теперь его форме позавидуют любые спортсмены, и от комплексов не осталось и следа.

Фото © Facebook / Harvey Flynn Quirke