10 фото младшей сестры Билана, которая вернулась из Лос-Анджелеса в Москву, чтобы повторить его успех

Недавно Дима Билан поделился в "Инстаграме" совместным снимком с сестрой Анной. Девушка позировала в кожаной одежде, устремив вдаль роковой взгляд. Так исполнитель решил отметить 1 млн подписчиков в TikTok

Фото © Instagram / annebelan, bilanofficial

Чуть больше года назад Анна Белан, сохранившая, в отличие от брата, исходное написание фамилии, вернулась из США. Девушка прожила там пять лет и училась на режиссёра, но в итоге поняла, что хочет заниматься ещё и музыкой

Фото © Instagram / annebelan

Она работает над сольным проектом Otana и тщательно прислушивается к советам звёздного брата, которые он даёт только по просьбе. Дима не спешит поучать или наставлять Анну

Фото © Instagram / annebelan

Несмотря на то что девушка полна решимости стать настоящей певицей, она не собирается конкурировать с братом, который, стоит отметить, старше её на 14 лет. Наоборот, они очень дружны, признавалась она в интервью Peopletalk

Фото © Instagram / annebelan

Нас мама так воспитывала, чтобы мы всегда были друг за друга, потому что ближе никого нет и никогда не будет. Мы всегда держимся вместе. Дима классный. Ничего не навязывает, советы даёт, только если я прошу. Я всегда могу к нему обратиться, в любой момент, но он всегда сначала говорит: "Сама давай". Помогает в крайнем случае Анна Белан

Фото © Instagram / annebelan

В своём творчестве Анна хочет сочетать шаманские напевы, электронную и поп-музыку. А для личной жизни девушка, которая была обручена в США, но не вышла замуж, ищет умного амбициозного парня, который будет идти к своей мечте. Впрочем, Анна выросла настоящей красавицей: стройная фигура, пухлые губы, выразительный взгляд. Так что проблем с мужским вниманием ей точно бояться не стоит