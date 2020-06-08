Регбист Джордж Бингхэм похвастался в приложении TikTok своим странным трюком, и его видео быстро стали вирусными. Правда, они не имеют отношения к спорту. Парень обрёл популярность благодаря тому, что мастерски сводит лопатки, пишет Ladbible. Он настолько гибкий, что, для того чтобы похлопать, ему даже не нужны ладони.
Однако это ещё не всё. Хлопать спортсмен может настолько сильно, что лопатками ему удаётся давить фрукты и разбивать яйца. Парень очень любит готовить, и такие умения ему даже пригождаются на кухне. Фото и видео процесса он выкладывает в том числе в "Инстаграме", где в качестве локации указывает Лондон, Англия.
Несмотря на то что ролики парня набирают миллионы просмотров, многие зрители не могут справиться с неприятными ощущениями, когда видят способности парня. Ведь выглядит это довольно больно и нездорово. Однако, по словам Джорджа, он обращался к врачу и тот сказал, что ему не о чем беспокоиться.
Это заставляет меня чувствовать себя некомфортно
Пользователь TikTok
Люди, пытающиеся разнообразить аплодисменты
Пользователь TikTok
Я хочу это развидеть
Пользователь TikTok
WOW-video
Регбист показал, что он вытворяет своими лопатками, и увиденное серьёзно напугало пользователей TikTok
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