Регбист показал, что он вытворяет своими лопатками, и увиденное серьёзно напугало пользователей TikTok

Регбист Джордж Бингхэм похвастался в приложении TikTok своим странным трюком, и его видео быстро стали вирусными. Правда, они не имеют отношения к спорту. Парень обрёл популярность благодаря тому, что мастерски сводит лопатки, пишет Ladbible. Он настолько гибкий, что, для того чтобы похлопать, ему даже не нужны ладони.

Видео © TikTok / bingerspingers

Однако это ещё не всё. Хлопать спортсмен может настолько сильно, что лопатками ему удаётся давить фрукты и разбивать яйца. Парень очень любит готовить, и такие умения ему даже пригождаются на кухне. Фото и видео процесса он выкладывает в том числе в "Инстаграме", где в качестве локации указывает Лондон, Англия.

Видео © TikTok / bingerspingers

Несмотря на то что ролики парня набирают миллионы просмотров, многие зрители не могут справиться с неприятными ощущениями, когда видят способности парня. Ведь выглядит это довольно больно и нездорово. Однако, по словам Джорджа, он обращался к врачу и тот сказал, что ему не о чем беспокоиться.

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