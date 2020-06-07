Стилист отказывается закрашивать седину, удивляя клиенток тем, насколько это красиво: 10 преображений

Три года назад в салон Джека на периферии Лос-Анджелеса, США, зашла пожилая дама. Она хотела раз и навсегда покончить с боязнью, что кто-то увидит её седые волосы

Фото © Facebook / Jack Martin Colorist

Долгие годы женщине приходилось беспокоиться о том, чтобы раз в три недели красить отросшие корни, но она просто хотела наслаждаться пенсией и жить себе в удовольствие

Фото © Instagram / jackmartincolorist

Джек с охотой принял этот вызов. И на этот раз колорист оставил корни в покое. Вместо этого он обесцветил крашеные волосы и покрыл их благородным серым пигментом

Фото © Instagram / jackmartincolorist

Тогда его клиентка поняла, что можно быть седой и красивой одновременно, а сам мастер понял, что в этом — его предназначение

Фото © Instagram / jackmartincolorist

С того времени в кресле Мартина успели побывать сотни девушек и женщин, которые решили не скрывать свой настоящий цвет волос, и Джек помогает делать это красиво

Фото © Instagram / jackmartincolorist

В своём инстаграм-аккаунте мужчина детально рассказывает, как проходил процесс "превращения" каждой новой клиентки

Фото © Instagram / jackmartincolorist

Эта великолепная клиентка пришла ко мне в поисках более светлого цвета волос, чтобы он смешался с её седыми корнями и она могла наконец перестать красить свои волосы <...> всего на это ушло девять часов Джек Мартин

Фото © Instagram / jackmartincolorist

Профиль Джека в "Инстаграме" стал невероятно популярен. Сейчас на него подписано почти 400 тысяч человек

Фото © Instagram / jackmartincolorist

Конечно, такая популярность принесла свои плоды. Помимо нового потока клиентов, приезжающих со всей страны, на творчество мужчины обратили внимание в крупных журналах моды

Фото © Instagram / jackmartincolorist

На счету Мартина — публикации в таких изданиях, как Allure, People и даже Vogue