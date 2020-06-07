Природа и человек объединились, чтобы создать чудо: 9 фото шахты, в которой всё сделано из соли

Впервые шахта "Величка" была открыта ещё в XIII веке и добыча соли продолжалась до 1950-х годов, пишет Bored Panda
В 1978 году шахта попала в список всемирного наследия ЮНЕСКО и оказалась в критическом состоянии из-за влажности. Но вскоре власти приняли меры — и соляные скульптуры удалось сохранить
Шахта "Величка" располагается под землёй на семи уровнях разной глубины — от 57 до 198 метров. Её коридоры и галереи в общей сложности составляют около 20 километров
Всё в шахте сделано из соли, даже светильники и скульптуры. Под землёй расположено несколько камер и часовен, в том числе часовни Святого Антония и Святой Кинги
Администрация шахты активно ведёт свой инстаграм, на который пока подписано всего 3,5 тыс. человек
WOW-news
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