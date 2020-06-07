Корейскую певицу затравили из-за имени, перевод которого оказался весьма неприятным в другой стране

Это объявление для малайцев, которые приходят высмеивать моё имя. Почему вы там поступаете со мной? Потому что моё имя для вас повод для шутки? Мне неинтересен ваш язык, поэтому мне всё равно, как моё имя переводится на малайский. Я ничего не знаю о вашей стране, но теперь мне и не хочется. Если вы продолжите издеваться надо мной после этой публикации, я удалю ваш комментарий и пожалуюсь на вас модераторам "Инстаграма"

Со Янг