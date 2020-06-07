Корейскую певицу затравили из-за имени, перевод которого оказался весьма неприятным в другой стране

Корейской поп-исполнительнице Со Янг, которую все больше знают как Баби из группы Fly With Me, в последнее время пришлось очень несладко. Во всём виноват псевдоним, а точнее, очень злые жители Малайзии, которые с завидным постоянством приходят к ней в комментарии. С малайского языка "баби" переводится как свинья, и несложно догадаться, что это смешит некоторых пользователей Сети. Они регулярно оставляют неприятные комментарии Со Янг, которые она просто уже не успевает удалять.
Эй, свинка, давай дружить
Пользователь "Инстаграма"
Ты самая известная свинья в Малайзии!
Пользователь "Инстаграма"
На твоём месте я бы поменял имя, ведь оно звучит как ругательство
Пользователь "Инстаграма"
Такие высказывания доведут до слёз любого, но Баби не стала опускать руки. Она написала гневное сообщение в "Инстаграме", возмутившись невоспитанностью и детским поведением пользователей из Малайзии, пишет World of Buzz.
Это объявление для малайцев, которые приходят высмеивать моё имя. Почему вы там поступаете со мной? Потому что моё имя для вас повод для шутки? Мне неинтересен ваш язык, поэтому мне всё равно, как моё имя переводится на малайский. Я ничего не знаю о вашей стране, но теперь мне и не хочется. Если вы продолжите издеваться надо мной после этой публикации, я удалю ваш комментарий и пожалуюсь на вас модераторам "Инстаграма"
Со Янг
Несмотря на то что девушку активно поддержали малайские СМИ, устыдившись поведения своих соотечественников, Баби удалила пост, не желая раздувать ещё больший скандал и привлекать внимание. Ведь вместе с малайцами, появившимися в её комментариях с извинениями, пришли и новые юмористы, которые посчитали своим долгом отпустить пару шуток про свинью.