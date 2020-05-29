В виноградниках была обнаружена мозаика, которая сохранилась в идеальном состоянии спустя 1700 лет

Недавно в фейсбуке итальянского города Неграр Вальполичелла, что находится в провинции Верона, появилась удивительная новость: археологи нашли в местных виноградниках редкую римскую мозаику. Фото, которыми поделились учёные, поразили пользователей Сети, ведь узорный пол выглядел так, будто его сделали вчера, пишет Metro.

Фото © Facebook / Comune di Negrar di Valpolicella

На этом месте ещё в 1922 году была обнаружена вилла, которую, по подсчётам учёных, построили в третьем веке нашей эры. Но целые сто лет у археологов не было возможности изучить местность подробнее. И вот в конце прошлого года исследовательская группа отправилась на виноградники под Неграром. Правда, раскопки пришлось остановить из-за пандемии и строгого карантина. Но когда работу возобновили, то нашли фундамент виллы и мозаичный пол.

Фото © Facebook / Comune di Negrar di Valpolicella

Об этом открытии также рассказал историк Мико Клелланд в "Твиттере". Он сообщил, что исследовательская группа совершила крупнейшее в этом году открытие, и поделился несколькими фото. За пару дней его публикация набрала 494 тысячи лайков и 99 тысяч ретвитов. В комментариях многие возмутились, как можно было зарывать такую красоту, и Мико объяснил возможные причины.

Фото © Twitter / Myko Clelland