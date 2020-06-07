Модель спустила 14 млн на пластику, чтобы выглядеть как Кардашьян, и результат превзошёл все ожидания

Playboy-модель Нати Кихара потратила не одну тысячу долларов на пластические операции и ничуть об этом не жалеет. Её постоянно принимают за Кортни Кардашьян. Именно этого она и добивалась. Для того чтобы максимально приблизиться к своему идеалу, девушка сделала ринопластику, бихэктомию (удаление жира из щёк), подтяжку бровей, ну и, конечно, не обошлось без филлеров для губ.

Фото © Instagram / nathykihara

Нати восхищена не только внешним видом Кардашьян, но и всем её образом. От стиля жизни до той эстетики, которой она делится со своими фанатами.

Я её фанатка и уже давно чувствую схожесть с её личностью, стилем жизни, отношением к людям и, конечно же, её красотой. Чтобы выглядеть как она, я перенесла пять операций и ещё множество других косметических процедур без хирургического вмешательства Нати Кихара

Фото © Instagram / nathykihara

Несмотря на свою очевидную схожесть с селебрити, Нати пока не удовлетворена результатом на 100%. Поэтому в скором времени она снова собирается лечь под нож, как только пандемия CoViD-19 окажется в прошлом. Девушка уверена — каждая новая операция делает её всё более привлекательной.

Конечно, я получаю комплименты всё чаще, потому что я продолжаю улучшать своё тело. Я всегда ухаживала за собой, занималась спортом и следила за питанием. Но когда я начала следить за жизнью Кортни и выглядеть как она, внимания ко мне стало в разы больше Нати Кихара

Фото © Instagram / nathykihara

Благодаря своей внешности красотка обрела немалую известность в соцсетях. В "Инстаграме" на её обновления подписано больше 370 тысяч человек, которые с восхищением встречают каждый новый пост девушки, пишет Daily Star.

Без обид, но... твоё тело — произведение искусства... Красиво Geppodigger