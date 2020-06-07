Девушка вернула свои пышные формы, только когда бросила парня, который довёл её до анорексии

Сейчас 22-летняя Женева Оттавианво из Филадельфии, США, весит 65 килограммов, ест здоровую пищу и регулярно занимается спортом. Но ещё пять лет назад на неё нельзя было взглянуть без слёз. После переезда из Нью-Йорка в Филадельфию ради учёбы девушка познакомилась с парнем, с которым у неё начались отношения. Тогда была мода на просвет между бёдрами, и её парень был настоящим фанатом худых девушек, пишет Metro.

Фото © Instagram / grolifts

Чем тоньше становилась Женева, тем больше внимания ей оказывал парень. Поэтому девушка начала морить себя голодом — урезать порции, пропускать приёмы пищи. За полгода ей удалось потерять 18 килограммов. Во время очередного медосмотра врач заявил Женеве, что у неё очевидная анорексия и ей нужно срочно прекратить над собой издеваться. Ведь многие женщины по физиологическим показателям не могут достичь просвета между бёдрами и не навредить себе. Но она не хотела терять парня, поэтому продолжала голодать.

Фото © Instagram / grolifts

И только спустя год Женева рассталась с парнем и решила обратить внимание на своё состояние. Девушка начала есть всё подряд и набирать вес, но отражение в зеркале её не устраивало. Поэтому она записалась в спортзал — и вот тогда всё действительно изменилось. Сейчас Женева очень тщательно подходит к своему питанию, следя за балансом белков, жиров и углеводов, а также тренируется по пять раз в неделю. В своём инстаграме девушка выкладывает видеоуроки для всех желающих исправить себя.

Фото © Instagram / grolifts