Девушка притворилась парнем в Tinder ради эксперимента и на себе почувствовала, как им тяжело

Блогер из Австралии Александр Грейс решил провести необычный эксперимент, чтобы рассказать о наболевшем. Он попросил свою 18-летнюю подругу Саду создать фейковый профиль в "Тиндере", используя его фотографии, и попробовать пригласить девушек на свидания. Участница затеи решила, что это будет проще простого, ведь парень довольно привлекательный, а по своему опыту она знала, что в приложении довольно активная аудитория. И быстро завела аккаунт, добавив описание.

Кадр из видео YouTube / Alexander Grace

Привет, меня зовут Алекс, я работаю психологом. Ищу милую девушку, чтобы построить с ней серьёзные отношения и наслаждаться радостями жизни Из описания в фейковом профиле, созданном Садой

Кадр из видео YouTube / Alexander Grace

Однако с трудностями Саде пришлось столкнуться в первый же день. На её симпатию ответили только пять девушек, общение с которыми, мягко говоря, не клеилось и было "мучительным". На второй день расстроенная владелица аккаунта стала свайпать всех без разбора и получила 28 совпадений. Однако быстро отказалась от такой стратегии, став чуть разборчивее. И тогда девушки снова почти пропали, а оставшиеся либо вообще не отвечали, либо исчезали, написав пару сообщений. Саде эксперимент показался удручающим.

Как я могу заставить этих девушек пойти со мной на свидание, если они даже не отвечают мне? Если мы подходим друг другу, то почему не разговариваем? <...> Это вредно для здоровья, чувствую себя подавленной. А ведь это даже не мои фотографии Сада

Кадр из видео YouTube / Alexander Grace

По словам Сады, она думала, что быстро добьётся успеха, ведь она знает, чего хотят и как мыслят девушки. Но теперь поняла, как на самом деле нелегко приходится парням, в то время как женская часть "Тиндера" вниманием никогда не обделена. Результаты, которыми блогеры поделились на "Ютубе", нашли отклик у парней-зрителей, которые с горечью отметили, что им и правда сложно подыскать пару в приложении.