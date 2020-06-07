Самые ядовитые, сильные и громкие: 12 рекордов Книги Гиннесса, которые принадлежат животным

Insider приводит примеры записей из Книги рекордов Гиннесса, которые появились там благодаря животным.

Золотистый ретривер по кличке Финли из США может удержать в пасти шесть теннисных мячей.

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Джонатан с острова Святой Елены — самая старая черепаха на планете — ему 187 лет.

Фото © Wikimedia Commons / David Stanley

Пёс Норман из Нью-Йорка преодолевает расстояние в 30 м на велосипеде и скутере быстрее других собак — за 20,77 и 55,41 секунды соответственно.

Фото © Facebook / NormantheScooterDog

Кассиус из австралийского зоопарка Marineland Melanesia — самый крупный крокодил из живущих в неволе. Длина его туловища — 5,48 м.

Фото © Guinness World Records

Кашалот — самое громкое животное на планете: громкость его клича достигает 200 дБ. Для сравнения: громкость взлетающей ракеты "Сатурн-5" составляет 204 дБ.

Фото © Wikimedia Commons / Gabriel Barathieu

Жук калоед-бык — самое сильное животное на Земле: он может совладать с весом, в 1141 раз превышающим его собственный.

Фото © Twitter / Myrmecos

Кубомедуза — самое ядовитое животное в мире. Опасные вещества, выделяемые ею, поражают клетки сердца, нервной системы и кожи. Смерть наступает ещё до того, как человек достигает берега.

Фото © Pikrepo

Муравей-бульдог, обитающий в Австралии, — самый опасный представитель своего семейства. Его укус может вызвать сильнейшую аллергическую реакцию, которая в некоторых случаях приводит к смерти.

Фото © Wikimedia Commons / Quartl

Большая белая акула — самый крупный хищник на планете. Длина её туловища достигает шести метров, а вес — двух тонн.

Фото © Wikimedia Commons / Tery Goss

Антарктический гигантский кальмар может похвастаться самыми большими в мире глазами, которые достигают 28 см в диаметре.

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Самая крупная кошка на планете — лигр (гибрид льва и тигрицы) по кличке Геркулес, который живёт в американском заповеднике Myrtle Beach Safari. Он весит 419 кг при длине туловища 3,33 м и высоте в холке 1,25 м.

Фото © Guinness World Records

Самое большое яйцо, которое когда-либо видел человек, снёс страус на ферме Керстин и Гуннара Шалин в Швеции в 2008 году: оно весило 2,2 кг.