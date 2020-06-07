"Вай, мама, кто это?" Галустян станцевал в золотом боди в новом клипе — видео

Михаил Галустян в образе Супер-Жорика порадовал поклонников новым клипом на песню "Золото". Зажигательный ролик, в котором шоумен танцует на подиуме в золотом боди, опубликован на "Ютубе".

За два дня видело набрало более 850 тысяч просмотров. Композиция увидела свет после шести месяцев перерыва в музыкальной карьере артиста. По сюжету Супер-Жорик присутствует на показе модного дизайнера Жан-Поля Гудкова, которого сыграл юморист Александр Гудков. В какой-то момент он присоединяется к шикарным моделям и дефилирует вместе с ними.

— Ну что, включайте погромче горячий, как хинкали, сочный, как Сочи, и весёлый, как я, суперлетний хит. Основатель музыкального стиля ElectroКавказ, сердцеед, шашлыколюб, звезда мирового шоу-бизнеса Super-Жорик — человек-праздник! В Пятигорске такая вечеринка в последний раз была никогда! — подписал клип Михаил Галустян.

В припеве под энергичную музыку повторяются слова: "Вай, мама, кто это? Золото, золото!" Подписчики предположили, что скоро песня станет вирусной и будет звучать "из каждого утюга".

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Не обошлось и без критики, некоторые зрители сочли действо пошлым, песню — лишённой смысла и вкуса. Тем не менее положительных отзывов оказалось гораздо больше, клип набрал 45 тысяч лайков против 13 тысяч дизлайков.