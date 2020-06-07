"Вай, мама, кто это?" Галустян станцевал в золотом боди в новом клипе — видео

Михаил Галустян в образе Супер-Жорика порадовал поклонников новым клипом на песню "Золото". Зажигательный ролик, в котором шоумен танцует на подиуме в золотом боди, опубликован на "Ютубе".
За два дня видело набрало более 850 тысяч просмотров. Композиция увидела свет после шести месяцев перерыва в музыкальной карьере артиста. По сюжету Супер-Жорик присутствует на показе модного дизайнера Жан-Поля Гудкова, которого сыграл юморист Александр Гудков. В какой-то момент он присоединяется к шикарным моделям и дефилирует вместе с ними.
— Ну что, включайте погромче горячий, как хинкали, сочный, как Сочи, и весёлый, как я, суперлетний хит. Основатель музыкального стиля ElectroКавказ, сердцеед, шашлыколюб, звезда мирового шоу-бизнеса Super-Жорик — человек-праздник! В Пятигорске такая вечеринка в последний раз была никогда! — подписал клип Михаил Галустян.
В припеве под энергичную музыку повторяются слова: "Вай, мама, кто это? Золото, золото!" Подписчики предположили, что скоро песня станет вирусной и будет звучать "из каждого утюга".
Новый хит для набережной Сочи!
Наконец-то что-то весёлое и летнее
Так держать, зашло на ура!
Не обошлось и без критики, некоторые зрители сочли действо пошлым, песню — лишённой смысла и вкуса. Тем не менее положительных отзывов оказалось гораздо больше, клип набрал 45 тысяч лайков против 13 тысяч дизлайков.
Ранее Лайф сообщал, что клип группы Little Big на песню Uno набрал 100 миллионов просмотров. Из участников Евровидения это удавалось только певице из Израиля.