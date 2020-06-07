Дочки повторили старые фото своих мам, в шоке обнаружив, насколько сильно они похожи: 10 примеров

Если вы привыкли к тому, что дочери обычно похожи на своих матерей, взгляните на эти фото, опубликованные изданием Bored Panda. Та же поза, та же одежда — и вот уже копию почти не отличить от оригинала.
"Повторила фото своей мамы, которое она сделала, когда училась в колледже"
Фото © Twitter / DaraCamarillo
"Слева — моя мама в 1997 году. Смотрю на эти фото, и становится жутковато"
"Попробовала изобразить такую же позу в такой же одежде"
"Повторила любимое фото моей мамы. С твоим днём тебя, любимая!"
Фото © Twitter / sahxra_
"А моя мама умела выглядеть гламурно! Горжусь ею!"
Фото © Twitter / AliWhite_Pcola
"Многие, кому я показывала эти фото, не могли понять, где я, а где моя мама"
Фото © Twitter / _kaadijah
"Когда я перевела получившееся фото в ч/б, мне даже стало не по себе"
Фото © Twitter / LexaJo96
"Я воссоздала свадебный образ своей мамы, используя её вещи. В итоге она сказала: "Бета, теперь ты точно выйдешь замуж!"
Фото © Twitter / RJ_Purkhaa
"Моя мама ненавидит фотографироваться сейчас, поэтому я воссоздала её фото в молодости"
Фото © Twitter / _Kellavilla
"Итак, я воссоздаю фото мамы, когда она была подростком"
Фото © Twitter / kinlee_staff
WOW-news
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