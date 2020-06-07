Дочки повторили старые фото своих мам, в шоке обнаружив, насколько сильно они похожи: 10 примеров

Если вы привыкли к тому, что дочери обычно похожи на своих матерей, взгляните на эти фото, опубликованные изданием Bored Panda. Та же поза, та же одежда — и вот уже копию почти не отличить от оригинала.

"Повторила фото своей мамы, которое она сделала, когда училась в колледже"

Фото © Twitter / DaraCamarillo

"Слева — моя мама в 1997 году. Смотрю на эти фото, и становится жутковато"

Фото © Twitter / dxrm_

"Попробовала изобразить такую же позу в такой же одежде"

Фото © Twitter / dxrm_

"Повторила любимое фото моей мамы. С твоим днём тебя, любимая!"

Фото © Twitter / sahxra_

"А моя мама умела выглядеть гламурно! Горжусь ею!"

Фото © Twitter / AliWhite_Pcola

"Многие, кому я показывала эти фото, не могли понять, где я, а где моя мама"

Фото © Twitter / _kaadijah

"Когда я перевела получившееся фото в ч/б, мне даже стало не по себе"

Фото © Twitter / LexaJo96

"Я воссоздала свадебный образ своей мамы, используя её вещи. В итоге она сказала: "Бета, теперь ты точно выйдешь замуж!"

Фото © Twitter / RJ_Purkhaa

"Моя мама ненавидит фотографироваться сейчас, поэтому я воссоздала её фото в молодости"

Фото © Twitter / _Kellavilla

"Итак, я воссоздаю фото мамы, когда она была подростком"