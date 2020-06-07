15 ужасающих кадров от очевидцев, которые столкнулись с природой во всей её жестокости

"Какая, простите, серия событий могла привести к ЭТОМУ?"
Фото © Reddit / 6ThreeSided9
"Дверь, через которую мне пришлось вчера проходить, чтобы попасть к себе домой..."
Фото © Reddit / swimingle
"Это... беспокоит меня по многим причинам"
Фото © Reddit / teacher400
"Ваши шансы быть убитыми группой лягушек никогда не будут равняться нулю"
Фото © Reddit / ops_castlebravo
"Шторм буквально поднял дорогу и передвинул её"
Фото © Reddit / Craigrets
"Я нашёл черепаху, которая отчаянно нуждается в педикюре"
Фото © Reddit / LuciferLOL666
"Сегодня на пляже я споткнулся об этого угря, который, похоже, подавился рыбой и умер"
Фото © Reddit / nachokings
"Сегодня с утра я услышал какой-то шум на крыше"
Фото © Reddit / candycane7
"Я заметил, что у меня пропало несколько креветок"
Фото © Reddit / VeryFastWithACucumberNiceAndSlowWithAZucchini
"Высохшая лягушка и паук"
Фото © Reddit / natureismetal
"Друг путешествует по Индии. На вопрос, как у него дела, он отправил эту фотографию и написал: "Всё нормально"
Фото © Reddit / CreepyTarot
"Кажется, я нашёл вход в пауковселенную"
Фото © Reddit / chasing_tranquility
"Дуэт"
Фото © Reddit / Julie-Anne O'Neill
"Тарантул, заражённый кордицепсом"
Фото © Reddit / mennoconno23
"Копыта новорождённого жеребёнка"
Фото © Reddit / brennans4727
WOW-news
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