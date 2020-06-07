15 ужасающих кадров от очевидцев, которые столкнулись с природой во всей её жестокости

"Какая, простите, серия событий могла привести к ЭТОМУ?"

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"Дверь, через которую мне пришлось вчера проходить, чтобы попасть к себе домой..."

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"Это... беспокоит меня по многим причинам"

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"Ваши шансы быть убитыми группой лягушек никогда не будут равняться нулю"

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"Шторм буквально поднял дорогу и передвинул её"

Фото © Reddit / Craigrets

"Я нашёл черепаху, которая отчаянно нуждается в педикюре"

Фото © Reddit / LuciferLOL666

"Сегодня на пляже я споткнулся об этого угря, который, похоже, подавился рыбой и умер"

Фото © Reddit / nachokings

"Сегодня с утра я услышал какой-то шум на крыше"

Фото © Reddit / candycane7

"Я заметил, что у меня пропало несколько креветок"

Фото © Reddit / VeryFastWithACucumberNiceAndSlowWithAZucchini

"Высохшая лягушка и паук"

Фото © Reddit / natureismetal

"Друг путешествует по Индии. На вопрос, как у него дела, он отправил эту фотографию и написал: "Всё нормально"

Фото © Reddit / CreepyTarot

"Кажется, я нашёл вход в пауковселенную"

Фото © Reddit / chasing_tranquility

"Дуэт"

"Тарантул, заражённый кордицепсом"

Фото © Reddit / mennoconno23

"Копыта новорождённого жеребёнка"