Популярная американская певица Джессика Симпсон в последнее время не стремилась выкладывать фото в открытой одежде. С 2019 года женщина боролась с лишним весом, который успел появиться во время третьей беременности. Звезда сидела на диете и занималась спортом, медленно, но верно приводя себя в порядок. И вот наконец-то она почувствовала в себе уверенность и продемонстрировала поклонникам плоды своих трудов. Стоит сказать, что никто не остался разочарован, пишет News.com.
На фото певица предстала в откровенном спортивном комплекте из собственной коллекции одежды. Джессика была влажная от пота, даже распущенные волосы тяжело свисали, подтверждая интенсивность прошедшей тренировки. Звезда написала под снимком: "Проснулась раньше своих трёх карапузов, чтобы позаниматься и посвятить время себе любимой. Для ментального здоровья нужно движение, так что вперед!" Фанаты пришли в восторг от подтянутой фигуры певицы, заявив об этом в комментариях.
Выглядишь потрясающе, подруга!
Вот это мускулы, сестрёнка!
Ты просто в отличной форме! Так строго придерживаешься диеты и упражнений!
Тренер Джессики Симпсон объяснил, что для такого преображения она должна была выполнять пять условий: питаться правильно, заниматься, много ходить, хорошо спать и каждый день отключать телефон на час. Несмотря на огромный успех в похудении, певица занимается в спортзале всего три раза в неделю по 45 минут. Как бы то ни было, результат поразительный, и фанаты в один голос просили поделиться упражнениями на ноги.
WOW-stars
Джастин Бибер поддержал акцию против расизма, не подозревая, что за русское слово попало в его кадр
сегодня в 16:09
Фанаты не узнали похудевшую Джессику Симпсон, которая после третьей беременности весила более 100 кг
сегодня в 14:41
Рэпер Моргенштерн замотивировал "жирных подписчиков", показав, как за год сбросил более 20 кг
сегодня в 12:20