Фанаты не узнали похудевшую Джессику Симпсон, которая после третьей беременности весила более 100 кг

Популярная американская певица Джессика Симпсон в последнее время не стремилась выкладывать фото в открытой одежде. С 2019 года женщина боролась с лишним весом, который успел появиться во время третьей беременности. Звезда сидела на диете и занималась спортом, медленно, но верно приводя себя в порядок. И вот наконец-то она почувствовала в себе уверенность и продемонстрировала поклонникам плоды своих трудов. Стоит сказать, что никто не остался разочарован, пишет News.com.

Фото © Instagram / jessicasimpson

На фото певица предстала в откровенном спортивном комплекте из собственной коллекции одежды. Джессика была влажная от пота, даже распущенные волосы тяжело свисали, подтверждая интенсивность прошедшей тренировки. Звезда написала под снимком: "Проснулась раньше своих трёх карапузов, чтобы позаниматься и посвятить время себе любимой. Для ментального здоровья нужно движение, так что вперед!" Фанаты пришли в восторг от подтянутой фигуры певицы, заявив об этом в комментариях.

Фото © Instagram / jessicasimpson

Выглядишь потрясающе, подруга! nicolechavezstyle

Вот это мускулы, сестрёнка! chelseahandler

Ты просто в отличной форме! Так строго придерживаешься диеты и упражнений! montereychick

Фото © Instagram / jessicasimpson