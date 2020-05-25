Кейт Хадсон поразила фанатов тем, как выглядит её тело в бикини после трёх родов

Популярная голливудская актриса Кейт Хадсон недавно выложила в "Инстаграме" снимок, который вызвал у фанатов восхищение и зависть. 41-летняя звезда предстала в маленьком жёлтом купальнике, который выгодно подчеркнул подтянутый живот женщины. Дополнила образ Кейт белым кимоно с узорами и подходящими солнцезащитными очками с красной оправой.
В таком виде обладательница "Золотого глобуса" решила отдохнуть на заднем дворе дома и насладиться солнцем, пока погода позволяет. В комментариях поклонники оценили и счастливую беззаботность кумира, и её плоский живот, который ни капли не пострадал за время карантина.
Боже мой, слишком прекрасна!
Что за красоточка🔥
О дааа...
Но такая внешность достаётся Кейт не просто так. Женщина строго следит за питанием, предпочитая вегетарианскую пищу, и занимается спортом. Исключением не стало и время, проведённое в изоляции. Актриса часто выкладывает фото и видео тренировок и своих кулинарных экспериментов, чтобы вдохновить подписчиков на здоровый образ жизни.
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