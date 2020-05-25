Кейт Хадсон поразила фанатов тем, как выглядит её тело в бикини после трёх родов

Популярная голливудская актриса Кейт Хадсон недавно выложила в "Инстаграме" снимок, который вызвал у фанатов восхищение и зависть. 41-летняя звезда предстала в маленьком жёлтом купальнике, который выгодно подчеркнул подтянутый живот женщины. Дополнила образ Кейт белым кимоно с узорами и подходящими солнцезащитными очками с красной оправой.

Фото © Instagram / katehudson

В таком виде обладательница "Золотого глобуса" решила отдохнуть на заднем дворе дома и насладиться солнцем, пока погода позволяет. В комментариях поклонники оценили и счастливую беззаботность кумира, и её плоский живот, который ни капли не пострадал за время карантина.

Фото © Instagram / katehudson

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Фото © Instagram / katehudson