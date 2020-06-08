Вирусолог оценил влияние солнца и жары на распространение коронавируса

Активность коронавируса и его распространение вряд ли уменьшатся с приходом жаркой летней погоды, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заведующего кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академика РАН Виталия Зверева.

Он отметил, что жара практически никак не влияет на CoViD-19, приведя в пример ситуацию в Бразилии, где, по данным Всемирной организации здравоохранения, зафиксировано 672 846 случаев коронавируса, из которых 35 930 — с летальным исходом.

По словам Зверева, болезнь передаётся преимущественно воздушно-капельным путём от человека к человеку, и в большей степени заразиться CoViD-19 можно не на улице, где жаркое солнце и открытый воздух, а в помещениях. Академик отметил, что ультрафиолетовое излучение действительно разрушительно влияет на вирус, однако это опять же больше относится к выживанию вируса на уличных поверхностях, где его практически нет.

— Да, вирус быстрее погибает. Но если люди соблюдают социальную дистанцию, то они не заражаются ни так ни этак. То есть вряд ли. В метро — да, при скоплении людей возможно заражение, если попадается инфицированный человек. Но на улице — нет. Человек на улице этот вирус, в общем, не получает, только при близком контакте, — сказал Зверев.