Вирусолог оценил влияние солнца и жары на распространение коронавируса

Активность коронавируса и его распространение вряд ли уменьшатся с приходом жаркой летней погоды, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заведующего кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академика РАН Виталия Зверева.
Он отметил, что жара практически никак не влияет на CoViD-19, приведя в пример ситуацию в Бразилии, где, по данным Всемирной организации здравоохранения, зафиксировано 672 846 случаев коронавируса, из которых 35 930 — с летальным исходом.
По словам Зверева, болезнь передаётся преимущественно воздушно-капельным путём от человека к человеку, и в большей степени заразиться CoViD-19 можно не на улице, где жаркое солнце и открытый воздух, а в помещениях. Академик отметил, что ультрафиолетовое излучение действительно разрушительно влияет на вирус, однако это опять же больше относится к выживанию вируса на уличных поверхностях, где его практически нет.
— Да, вирус быстрее погибает. Но если люди соблюдают социальную дистанцию, то они не заражаются ни так ни этак. То есть вряд ли. В метро — да, при скоплении людей возможно заражение, если попадается инфицированный человек. Но на улице — нет. Человек на улице этот вирус, в общем, не получает, только при близком контакте, — сказал Зверев.
Он также подчеркнул, что вероятность попадания вируса в помещение через кондиционер стремится к нулю, поэтому бояться такого пути заражения не стоит.
Коронавирус: Главное
Глава Ингушетии пригласил московских врачей приезжать в гости "не по болячкам"
сегодня в 16:30
Прогуляться в парке, встретиться с друзьями. Москвичи рассказали Лайфу о планах на ближайшие дни — видео
сегодня в 16:09
ВБ: Мировую экономику ожидает тяжелейшая со времён Второй мировой войны рецессия
сегодня в 16:01