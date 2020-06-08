НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Вирусолог оценил влияние солнца и жары на распространение коронавируса

Академик отметил, что больше от погодных условий зависит вероятность заражения на улице, а не в помещениях.

537

Активность коронавируса и его распространение вряд ли уменьшатся с приходом жаркой летней погоды, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заведующего кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академика РАН Виталия Зверева.

Он отметил, что жара практически никак не влияет на CoViD-19, приведя в пример ситуацию в Бразилии, где, по данным Всемирной организации здравоохранения, зафиксировано 672 846 случаев коронавируса, из которых 35 930 — с летальным исходом.

По словам Зверева, болезнь передаётся преимущественно воздушно-капельным путём от человека к человеку, и в большей степени заразиться CoViD-19 можно не на улице, где жаркое солнце и открытый воздух, а в помещениях. Академик отметил, что ультрафиолетовое излучение действительно разрушительно влияет на вирус, однако это опять же больше относится к выживанию вируса на уличных поверхностях, где его практически нет.

Да, вирус быстрее погибает. Но если люди соблюдают социальную дистанцию, то они не заражаются ни так ни этак. То есть вряд ли. В метро — да, при скоплении людей возможно заражение, если попадается инфицированный человек. Но на улице — нет. Человек на улице этот вирус, в общем, не получает, только при близком контакте, — сказал Зверев.

Он также подчеркнул, что вероятность попадания вируса в помещение через кондиционер стремится к нулю, поэтому бояться такого пути заражения не стоит.

Выбор редакции

Loading...