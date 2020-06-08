Юг России ждёт неделя сорокаградусной жары

В южные регионы России придёт аномальная жара. Так, в Астраханской области воздух в ближайшие дни прогреется до +42. В Волгоградской области максимальная дневная температура составит +35 градусов Цельсия, рассказали в пресс-службе Росгидромета.

В Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском крае ожидается до +35, причём на Ставрополье в отдельные дни синоптики прогнозируют и до +39 градусов Цельсия — это на 6–9 °С выше нормы.

В республиках Северного Кавказа 8–13 июня температура днём превысит норму на четыре-шесть градусов и составит от 29 до 36 градусов тепла.