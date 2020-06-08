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Юг России ждёт неделя сорокаградусной жары

Аномальная погода сохранится до 13 июня.

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Фото © Shutterstock

В южные регионы России придёт аномальная жара. Так, в Астраханской области воздух в ближайшие дни прогреется до +42. В Волгоградской области максимальная дневная температура составит +35 градусов Цельсия, рассказали в пресс-службе Росгидромета.

В Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском крае ожидается до +35, причём на Ставрополье в отдельные дни синоптики прогнозируют и до +39 градусов Цельсия — это на 6–9 °С выше нормы.

В республиках Северного Кавказа 8–13 июня температура днём превысит норму на четыре-шесть градусов и составит от 29 до 36 градусов тепла.

Купальный сезон в России стартует уже на этой неделе. К выходным температура в Москве-реке прогреется до +19 градусов, в других водоёмах столичного региона — до 20 градусов тепла.

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