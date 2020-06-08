В Forbes предсказали победу России над НАТО при возможном конфликте в Прибалтике

Сокращение американских сил в Европе приводит к ослаблению НАТО, вследствие чего Россия может легко победить при возможном конфликте в Прибалтике, пишет журнал Forbes.

Издание опубликовало материал под названием "До Трампа России требовалось 60 часов, чтобы побороть НАТО. Сейчас Москва может победить гораздо быстрее". Автор статьи отметил, что прибалтийские страны являются самой уязвимой территорией и уже с 2014 года силы альянса не могли противостоять "возможному нападению". А после вывода около десяти тысяч американских военных из Германии, о чём накануне сообщил президент США Дональд Трамп, это отставание увеличилось.