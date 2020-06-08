Госдума 22 июля заслушает отчёт правительства о работе за 2019 год

До 1 июля все желающие депутаты могут передать свои вопросы для последующего рассмотрения.

Государственная дума 22 июля заслушает отчёт Правительства России об итогах работы 2019 года. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Российской Федерации Вячеслав Володин по итогам сегодняшнего заседания.

— Мы считаем правильным назначить отчёт председателя Правительства Российской Федерации на 22 июля, — сказал он.

Он уточнил, что в назначенный день заседание Госдумы начнётся в 10 утра и продлится четыре часа. До 1 июля аппарат будет принимать вопросы от депутатов, которые впоследствии будут рассмотрены на мероприятии.