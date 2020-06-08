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Регион
Опубликовано 8 июня 2020, 17:51

Путин обсудил с главой Египта ситуацию в Ливии

В ходе телефонного разговора также рассматривались актуальные вопросы стратегического партнёрства двух государств.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с главой Египта Абдул-Фаттахом Ас-Сиси ситуацию в Ливии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что египетский лидер рассказал о переговорах с председателем палаты депутатов Ливии Акилой Салехом и командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром, которые состоялись 6 июня в Каире. По их итогам были предложены шаги по политическому урегулированию ливийского кризиса.

С российской стороны дана позитивная оценка предпринимаемых Египтом дипломатических усилий. Подтверждён обоюдный настрой на продолжение координации в целях обеспечения скорейшего прекращения боевых действий и запуска межливийских переговоров под эгидой ООН, — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры двух государств обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития стратегического партнёрства России и Египта, в том числе взаимодействие в сферах промышленности, ядерной энергетики, а также сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса.

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Фото © ТАСС / Дружинин Алексей

Варвара Романова
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