Путин обсудил с главой Египта ситуацию в Ливии

В ходе телефонного разговора также рассматривались актуальные вопросы стратегического партнёрства двух государств.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с главой Египта Абдул-Фаттахом Ас-Сиси ситуацию в Ливии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что египетский лидер рассказал о переговорах с председателем палаты депутатов Ливии Акилой Салехом и командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром, которые состоялись 6 июня в Каире. По их итогам были предложены шаги по политическому урегулированию ливийского кризиса.

— С российской стороны дана позитивная оценка предпринимаемых Египтом дипломатических усилий. Подтверждён обоюдный настрой на продолжение координации в целях обеспечения скорейшего прекращения боевых действий и запуска межливийских переговоров под эгидой ООН, — говорится в сообщении.