Вышки 5G уже не в моде. Трое россиян распространяли фейки о распылении коронавируса с вертолётов

Три жителя Республики Дагестан подозреваются в распространении заведомо ложной информации. Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ.

Мужчины размещали фейковые данные через мессенджеры и уверяли, что гибель жителей города Буйнакска Карабудахкентского района и их скота напрямую связана с пролетающими вертолётами. С помощью летательных аппаратов якобы распылялась коронавирусная инфекция.

В отношении троих жителей республики следователи завели уголовные дела по статье 207.1 УК РФ "Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан".