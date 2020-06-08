"Я уезжаю". Под Ростовом пьяная девушка протащила полицейского на двери своей машины — видео

Как сообщили изданию в ГУ МВД по региону, внимание правоохранителей привлёк автомобиль, в котором очень громко играла музыка, мешая жителям ближайших домов. На просьбы сотрудников патрульно-постовой службы выйти из машины сидящая за рулём дама не только не отреагировала, но и попыталась скрыться. С криками: "Я уезжаю!" она протащила несколько метров держащегося за дверь авто полицейского, после чего мужчина упал. Его госпитализировали с травмами.