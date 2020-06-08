А что, так можно было? Главному следователю района прифотошопили маску на сайте белгородского СК

На фото, о котором идет речь, руководитель Алексеевского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Белгородской области Александр Сиденко позирует вместе с сотрудниками местной скорой помощи, которые жаловались на отсутствие выплат. Встреча, судя по всему, завершилась успешно, участники даже сделали общее фото на память, чтобы украсить сайт и соцсети ведомства. Вот только в Белгородской области с 12 мая действует масочный режим, о чём некоторые медики, как и люди в погонах, судя по снимку, позабыли, сообщает телеграм-канал "Белгород 1".
Фото с официального сайта белгородского СУ СКР
К решению проблемы подчиненные подошли по-творчески. Чтобы не подставлять начальника, ему решили помочь соблюсти все тонкости санитарно-эпидемиологического законодательства с помощью фотошопа.
Судя по EXIF (техническим данным) фотографии, её редактировали в приложении для нанесения онлайн-макияжа YouCam Makeup.
Вот вариант поближе.
Фото по-прежнему с официального сайта белгородского СУ СКР
Наши коллеги из издания "Подъём" связались с пресс-службой СУ СКР по Белгородской области, но там ситуацию прокомментировать не смогли.
Ранее Лайф рассказывал, как президент США Дональд Трамп прогулялся по производственному цеху без маски, и заводу пришлось уничтожить часть продукции.