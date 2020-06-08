Вандалы закрасили чёрной краской звезду Трампа на "Аллее славы" Голливуда

Неизвестные закрасили звезду президента США Дональда Трампа на "Аллее славы" в Голливуде. Кадры с места инцидента опубликовал портал TMZ.

Trump's Hollywood Walk of Fame Star Vandalized, Blacked Out & 'BLM' https://t.co/G7xwlcNyV0 — TMZ (@TMZ) June 8, 2020

Вандалы положили возле звезды пакет с экскрементами, а также оставили надпись "Жизни темнокожих имеют значение", намекая на трагическую смерть Джорджа Флойда.

Напомним, акции протеста в США вызвало жёсткое задержание афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими 25 мая. Пострадавший скончался в реанимации, после чего в стране начались непрекращающиеся беспорядки. Шествия в поддержку протестующих прошли в Канаде, Австралии, Греции, Австрии, а также Британии, Германии и Франции.