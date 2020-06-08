Вандалы закрасили чёрной краской звезду Трампа на "Аллее славы" Голливуда

Неизвестные закрасили звезду президента США Дональда Трампа на "Аллее славы" в Голливуде. Кадры с места инцидента опубликовал портал TMZ.
Trump's Hollywood Walk of Fame Star Vandalized, Blacked Out & 'BLM' https://t.co/G7xwlcNyV0— TMZ (@TMZ) June 8, 2020
Вандалы положили возле звезды пакет с экскрементами, а также оставили надпись "Жизни темнокожих имеют значение", намекая на трагическую смерть Джорджа Флойда.
Миннеаполис в огне. Протесты из-за смерти афроамериканца охватили всю Америку
Напомним, акции протеста в США вызвало жёсткое задержание афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими 25 мая. Пострадавший скончался в реанимации, после чего в стране начались непрекращающиеся беспорядки. Шествия в поддержку протестующих прошли в Канаде, Австралии, Греции, Австрии, а также Британии, Германии и Франции.
Ранее сообщалось, что в Миннеаполисе создали петицию за переименование улицы в честь погибшего Джорджа Флойда.