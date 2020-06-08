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Вандалы закрасили чёрной краской звезду Трампа на "Аллее славы" Голливуда

Рядом с посланием они также оставили пакет с экскрементами.

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Неизвестные закрасили звезду президента США Дональда Трампа на "Аллее славы" в Голливуде. Кадры с места инцидента опубликовал портал TMZ.

Вандалы положили возле звезды пакет с экскрементами, а также оставили надпись "Жизни темнокожих имеют значение", намекая на трагическую смерть Джорджа Флойда.

Напомним, акции протеста в США вызвало жёсткое задержание афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими 25 мая. Пострадавший скончался в реанимации, после чего в стране начались непрекращающиеся беспорядки. Шествия в поддержку протестующих прошли в Канаде, Австралии, Греции, Австрии, а также Британии, Германии и Франции.

Ранее сообщалось, что в Миннеаполисе создали петицию за переименование улицы в честь погибшего Джорджа Флойда.

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