Глава Ингушетии пригласил московских врачей приезжать в гости "не по болячкам"

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов встретился с московскими врачами, оказывавшими помощь и моральную поддержку республиканским медикам в период пандемии CoVID-19. Он предложил столичным специалистам приезжать чаще, в том числе "не по болячкам".

Калиматов подчеркнул, что труд врачей из Москвы с благодарностью воспринят каждым жителем республики.

— В будущем я хотел бы, чтобы какие-то рекомендации от вас были. Я думаю, теперь вы будете приезжать чаще к нам, может быть, не по болячкам, у нас тут места интересные, — заявил глава Ингушетии.

Московские специалисты, в свою очередь, оценили самоотверженность и самоотдачу ингушских медиков, сообщает пресс-служба главы республики.

— Мы не застали самый сложный период, который пришёлся на начало борьбы, но имеем представление и знаем, что они с достоинством вышли из ситуации, — рассказал врач-хирург ГКБ имени Ерамишанцева Департамента здравоохранения Москвы Арнольд Маркаров.