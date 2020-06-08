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Учёные рассказали о смертельной опасности негативных мыслей

У оптимистов память ухудшается медленнее.

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Фото © Shutterstock

Постоянно мыслящие негативно пожилые люди рискуют снижением умственных способностей. Плохие мысли могут спровоцировать развитие болезни Альцгеймера — наиболее распространённой формы деменции. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Alzheimer&#x27;s &amp; Dementia.

Эксперимент специалистов из Университетского колледжа Лондона длился на протяжении двух лет, в нём приняли участие 360 человек в возрасте старше 55 лет. Учёные наблюдали за изменениями состояния здоровья добровольцев на фоне их эмоционально-психологического настроя.

Исследователи изучили головной мозг примерно трети участников, чтобы узнать, сколько в нём белков, считающихся причиной болезни Альцгеймера. Результаты наблюдений показали, что у людей с мрачными мыслями быстрее ухудшаются память и умственные способности.

Мы предполагаем, что повторяющееся негативное мышление может быть новым фактором риска развития деменции, — пояснила ведущий автор работы доктор Натали Марчант.

Как правило, деменция начинается с малозаметных симптомов и прогрессирует со временем. Постепенная потеря функций организма приводит к смерти человека.

А ранее американские учёные доказали пользу фитнеса для мозга. Они выяснили, что активные упражнения помогают умственной деятельности. Нейрофизиологи надеются, что эти научные данные помогут разработать методику профилактики болезни Альцгеймера.

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