ВБ: Мировую экономику ожидает тяжелейшая со времён Второй мировой войны рецессия

Пандемия коронавируса и меры по её сдерживанию погрузили мировую экономику в глубокую рецессию, её спад в 2020 году составит 5,2%. Об этом сообщается в опубликованном Всемирным банком докладе.

— Спад станет самым глубоким со времён Второй мировой войны, а сокращение объёмов производства на душу населения затронет наибольшую долю стран с 1870 года, — говорится в пресс-релизе на сайте Всемирного банка.

В странах с развитой экономикой ожидается падение экономической активности на 7%, а с развивающейся — на 2,5%. При этом отмечается, что сложнее всего приходится тем государствам, в которых пандемия коронавируса приняла особенно тяжёлый характер и которые серьёзно зависят от мировой торговли, внешнего финансирования, экспорта сырья и туризма.

Авторы доклада также рассматривают и более негативный сценарий. По нему мировую экономику может ожидать падение на 8%, а в 2021 году — слабый рост немногим более чем на 1%.