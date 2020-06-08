"Лучше, чем в Финляндии". Глава Карелии похвастался дорогами перед Путиным

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Карелии со столетием со дня образования республики. Лидер страны уточнил, что за век в регионе произошли разные преобразования.

По словам главы государства, в целом Карелия развивается успешно, но "не без проблем и вопросов". Глава республики Артур Парфенчиков похвастался перед Путиным местными дорогами.

— Наши дороги даже лучше, чем в соседней Финляндии. Об этом население говорит, — заявил Парфенчиков президенту.

Глава региона также доложил, что в Карелии в период пандемии CoViD-19 "с запасом" госпитализировали жителей. В больницы доставляли не только тех, у кого было подтверждено заражение коронавирусом, но и пациентов с пневмонией.

Путин отметил, что Карелия обладает серьёзным потенциалом развития. Президент России призвал уделять неустанное внимание повышению качества жизни людей, заботиться о сохранении уникального культурного, духовного наследия региона.