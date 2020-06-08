"Фантастика!" Полицейские за 12 часов задержали похитителя ноутбука Олега Сироты

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Полицейские задержали подозреваемого в краже ноутбука Apple MacBook Pro 16 у сыровара Олега Сироты. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Похититель оказался курьером. Он должен был доставить отремонтированный лэптоп заказчику, но вместо этого, видимо, решил оставить его себе. Ноутбук у него уже отобрали. Ведомство опубликовало видео с предполагаемым злоумышленником.

— Сотрудники уголовного розыска по месту жительства на 5-й Кожуховской улице задержали подозреваемого — 28-летнего москвича. Установлено, что задержанный мужчина работал курьером, — уточнили в пресс-службе.

Обрадованный новостью фермер поблагодарил полицейских и признался, что не ожидал, что они распутают "настоящую криминальную историю" всего за 12 часов. Сирота признался, что питает слабость к мощным компьютерам и долго присматривался к макбуку, прежде чем купил его себе на Новый год. Кроме того, что устройство само по себе дорогое, на нём хранилось множество важных документов и даже рецептов.

— Там ещё лежали фотографии, семейные видео, планы развития, чертежи зданий и оборудования и, самое главное, рецепты наших сыров, которыми мы очень дорожим! Представляете, у нас бесценный рецепт русского пармезана украли! — написал он в соцсети "ВКонтакте".

Сирота выразил восхищение работой стражей порядка и тем, как с помощью системы "Безопасный город" получилось найти похитителя.

— Я вообще не верил, что такое возможно, но, оказывается, так бывает! Просто фантастика! — добавил он.