Москвичи обрушили call-центры парикмахерских после новости об их скором открытии

Жители Москвы обрушили call-центры и начали массово записываться в салоны красоты и парикмахерские в связи с анонсом мэра города Сергея Собянина об их открытии. Об этом в интервью "Говорит Москва" рассказал сооснователь сети Chop-Chop Алексей Ермилов.

По его словам, новость об открытии застала как салоны, так и посетителей врасплох.

— В течение буквально нескольких минут после того, как появилось это заявление, наш call-центр, наши мессенджеры начало буквально разрывать, — сказал он, добавив, что пока о повышении цен на услуги речи не идёт.

При этом Ермилов добавил, что власти города не выдвинули дополнительных рекомендаций по условиям работы. Всё осталось по-старому: сотрудники носят защитные маски и перчатки, ежедневно проверяются на симптомы ОРВИ, а рабочие места и инструменты дезинфицируются после каждого клиента.

— Никаких практических рекомендаций не было, у нас есть общие рекомендации, которые были до карантина, — подчеркнул он.