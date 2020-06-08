Прогуляться в парке, встретиться с друзьями. Москвичи рассказали Лайфу о планах на ближайшие дни — видео

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С завтрашнего дня, 9 июня, в Москве отменяется режим самоизоляции, перестают действовать пропуска и график прогулок. Лайф узнал у жителей столицы, чем они планируют заняться в ближайшие дни.

Горожане отметили, что очень соскучились по живому общению с людьми и как можно скорее постараются встретиться с друзьями. Кроме того, не хватало москвичам и прогулок в парках, кинотеатров, кафе и ресторанов, а также работы.

Жители столицы считают, что если все люди будут соблюдать меры предосторожности, то риск заражения коронавирусом будет минимален.