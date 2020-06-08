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Прогуляться в парке, встретиться с друзьями. Москвичи рассказали Лайфу о планах на ближайшие дни — видео

С 9 июня в столице отменяются пропуска, и жители могут беспрепятственно передвигаться по городу.

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Видео © LIFE

С завтрашнего дня, 9 июня, в Москве отменяется режим самоизоляции, перестают действовать пропуска и график прогулок. Лайф узнал у жителей столицы, чем они планируют заняться в ближайшие дни.

Горожане отметили, что очень соскучились по живому общению с людьми и как можно скорее постараются встретиться с друзьями. Кроме того, не хватало москвичам и прогулок в парках, кинотеатров, кафе и ресторанов, а также работы.

Жители столицы считают, что если все люди будут соблюдать меры предосторожности, то риск заражения коронавирусом будет минимален.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин озвучил график снятия ограничений, которые ввели в городе из-за пандемии коронавируса. Подробнее можно узнать тут.

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