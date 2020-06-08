В Перми объяснили кадры с ползущей в магазин пенсионеркой

Видео © VK / Подслушано Чайковский

В Администрации Чайковского городского округа пояснили, что парализованная пенсионерка, которая ползла в магазин, отказалась от помощи социальных служб. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Женщине накануне ещё раз была предложена услуга доставки продуктов, но она отказалась. Продукты ей покупают брат и соседка. Для перемещений она имеет инвалидную коляску, но не всегда ею пользуется, — говорится в сообщении.

Сама пенсионерка пояснила администрации и сотрудникам соцслужб свой поступок тем, что устала находиться дома, захотела попасть в магазин и подышать воздухом. Также отмечается, что её удалось уговорить лечь на плановое медобследование, от которого она ранее отказалась.