В Перми объяснили кадры с ползущей в магазин пенсионеркой

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В Администрации Чайковского городского округа пояснили, что парализованная пенсионерка, которая ползла в магазин, отказалась от помощи социальных служб. Об этом сообщает РИА "Новости".
— Женщине накануне ещё раз была предложена услуга доставки продуктов, но она отказалась. Продукты ей покупают брат и соседка. Для перемещений она имеет инвалидную коляску, но не всегда ею пользуется, — говорится в сообщении.
Сама пенсионерка пояснила администрации и сотрудникам соцслужб свой поступок тем, что устала находиться дома, захотела попасть в магазин и подышать воздухом. Также отмечается, что её удалось уговорить лечь на плановое медобследование, от которого она ранее отказалась.
Напомним, ранее в Сети появились кадры, на которых пожилая женщина ползёт по тротуару в магазин. Как заявила она прохожему, помощь волонтёров ей не нужна, так как они покупают "не то", однако от предложенного номера добровольцев не отказалась.