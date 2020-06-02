В Кузбассе 84-летняя пенсионерка заблудилась и провела в лесу сутки

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В Кузбассе 84-летняя местная жительница заблудилась в лесу по дороге на дачу в село Денисово. Как стало известно Лайфу, на поиски пенсионерки вышли добровольцы волонтёрского отряда "Лиза алерт".

Пожилая женщина потерялась утром 29 мая. Поиски пенсионерки длились сутки. Волонтёры выехали к месту происшествия и исследовали лесополосу. Спасателям удалось найти местную жительницу только утром следующего дня.

В тот момент, когда женщина потерялась в лесу, у неё с собой был запас еды и чая. Однако волонтёры подоспели вовремя — к их приезду она совсем обессилела.