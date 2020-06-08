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Жители Анапы массово вышли покорять пляжи — видео

Люди отправились в зоны отдыха, чтобы получить загар и окунуться в прохладную воду.

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Видео © LIFE

Пляжи одного из самых популярных российских курортов — Анапы — просто оказались переполнены людьми после ослабления на Кубани мер предосторожности, ранее ведённых из-за коронавируса.

Как стало известно Лайфу, на центральном общественном пляже города уже сейчас вовсю купаются и загорают десятки человек, в том числе семьи с маленькими детьми. Все они держат безопасную дистанцию в полтора метра и не особо рвутся к более тесным контактам — заболеть никто не хочет.

На кадрах видно, как местные жители открывают курортный сезон, нежатся под лучами июньского солнца, некоторые решаются зайти и в пока ещё не прогретое море.

С 6 июня в Краснодарском крае ослабили меры карантина. В городах открыли набережные и кафе с летними верандами, а также прогулочные зоны. Заведения сразу же заполонили посетители.

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