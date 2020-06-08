Общественные деятели разъяснили поправки, закрепляющие социальную поддержку нуждающихся

Очень важным является включение в конституцию понятия социальной поддержки и ответственности властей страны гарантировать помощь всем тем, кто в ней нуждается. Об этом Лайфу заявил советский и российский альтист, дирижёр, педагог, общественный деятель, народный артист СССР Юрий Башмет.

— Порой кроме социальных работников никто не поможет инвалидам, людям пожилого возраста. И для меня сегодня было просто по-человечески важно увидеть, как президент в столь непростой период находит возможность для общения с этими людьми, как он чувствует личную необходимость узнать о проблемах, обсудить важные для них и для себя вопросы с ними напрямую, без всяких посредников, — рассказал Башмет.

Заместитель председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, директор АНО "Авторский центр "Мир семьи" Ирина Киркора в свою очередь отметила, что социальные работники в период пандемии коронавируса очень помогали наиболее уязвимым группам населения.

— Врачи оказались на передовой по лечению коронавирусной инфекции, а социальные работники оказались рядом с теми, кому хуже всего, то есть пенсионерами, инвалидами, людьми, оставшимися в сложной ситуации. И, конечно, закрепление в конституции по праву играет важную роль для дальнейшей социализации работы, — подчеркнула Киркора.