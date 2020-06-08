В Казани женщины засунули ребёнка в мусорку, чтобы достать просроченные продукты — видео

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В Сети появились кадры из Казани, на которых ребёнок подаёт двум женщинам из мусорного контейнера просроченные продукты, после чего его вытаскивают из бака. По факту происшествия прокуратура республики проводит проверку.

По словам очевидцев, инцидент произошёл около магазина на проспекте Ибрагимова.

— Контент вызвал широкий резонанс среди пользователей Интернета. Люди стали возмущаться и ругаться на женщин, засунувших девочку в мусорный бак, — говорится в сообщении.

Проводится административное расследование по статье "Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей". Личности женщин и ребёнка устанавливают.