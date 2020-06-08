СМИ назвали дату переговоров России и США по ядерным вооружениям

Переговоры по ядерным вооружениям с представителями России и США пройдут 22 июня в Вене. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Госдепа.

Не исключено, что переговоры в том числе коснутся возможности продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Кроме того, США хотят, чтобы Россия добилась участия Китая.

Отмечается, что спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли, который будет представлять Америку во время встречи, подтвердил, что договорился с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым о проведении переговоров по стратегической стабильности в июне, не уточнив точной даты. Об этом он написал в "Твиттере".