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Регион
Опубликовано 8 июня 2020, 20:45

Президент Хорватии намерен посетить Парад Победы в Москве 24 июня

Ранее глава республики одним из первых принял приглашение на торжественные мероприятия 9 Мая.

Президент Хорватии Зоран Миланович намерен приехать в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла РФ в республике Анвара Азимова.

По словам дипломата, российское посольство сегодня проинформировало хорватскую сторону о подтверждении приглашения главе государства на Парад Победы 24 июня. По данным диппредставительства, Миланович намерен прибыть на мероприятия в Москву.

Премьер-министр Японии не поедет 24 июня в Москву на Парад Победы
Премьер-министр Японии не поедет 24 июня в Москву на Парад Победы

По словам Азимова, ранее президент Хорватии одним из первых лидеров зарубежных государств подтвердил своё намерение приехать в столицу России 9 Мая для участия в торжественных мероприятиях.

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Напомним, в конце мая президент РФ Владимир Путин приказал начать подготовку к Параду Победы в Москве. Он состоится 24 июня — в дату, когда в 1945 году на Красной площади прошёл легендарный Парад Победителей. В Кремле рассказали, как президент РФ Владимир Путин и лидеры других государств будут наблюдать за Парадом Победы.

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Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Варвара Романова
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