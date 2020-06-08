Президент Хорватии намерен посетить Парад Победы в Москве 24 июня

Ранее глава республики одним из первых принял приглашение на торжественные мероприятия 9 Мая.

Президент Хорватии Зоран Миланович намерен приехать в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла РФ в республике Анвара Азимова.

По словам дипломата, российское посольство сегодня проинформировало хорватскую сторону о подтверждении приглашения главе государства на Парад Победы 24 июня. По данным диппредставительства, Миланович намерен прибыть на мероприятия в Москву.

По словам Азимова, ранее президент Хорватии одним из первых лидеров зарубежных государств подтвердил своё намерение приехать в столицу России 9 Мая для участия в торжественных мероприятиях.