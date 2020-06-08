Захарова опровергла причастность России к беспорядкам в США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала в беседе с "Комсомольской правдой" мифом сообщения о причастности России к массовым беспорядкам в США.

— Заявлять, как это сделали некоторые представители Демократической партии США, о том, что "за протестами в Штатах стоят русские, Кремль и Россия", — значит, просто не уважать собственный народ или не понимать, что происходит, — заявила Захарова.

При этом Захарова отметила, что российские дипломаты нередко советовали американским коллегам заниматься внутренними делами и проблемами, а не "поучать" весь остальной мир.

Она добавила, что, в частности, Москва не единожды говорила о проблемах, тщательно скрываемых Вашингтоном в сфере прав человека и расизма в США.

Ранее экс-советник президента по национальной безопасности США заявила, что за розжигом массовых беспорядков в стране могла стоять Москва. Впрочем, никаких аргументов она не привела.