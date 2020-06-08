"Приду и отрублю". Жертва подмосковного Отелло рассказала о новых угрозах экс-мужа

Маргарита Грачёва из Подмосковья, которую в 2017 году муж-тиран несколько раз ударил топором по запястьям и кистям, рассказала, что бывший супруг продолжает угрожать ей и её семье из тюрьмы. В интервью певице Валерии на канале "Между нами" девушка рассказала, что очень боится за своих близких.

— Если ты меня ждать не будешь, я приду и отрублю руки твоим родителям, — процитировала Грачёва мужчину.

Девушка рассказала, что бывший муж не раскаялся в преступлении, а в ответ на вопрос: "Почему руки?", он заявил: "Потому что не ноги". Также, по словам Маргариты, он часто говорил супруге, что она "нагуляла" младшего сына. Грачёва так и не рассказала детям правду о том, что с ней случилось. Она придумала историю о том, как попала в аварию.