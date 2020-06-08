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В московском лесу избили и изнасиловали медсестру, спасающую детей от коронавируса

Преступником оказался 25-летний приезжий из российской глубинки.

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Фото © ТАСС / Алеев Егор

В Москве безработный напал на медсестру, ухаживающую за детьми с коронавирусной инфекцией. Он затащил 27-летнюю девушку в лесополосу в районе проспекта Вернадского, избил и изнасиловал.

От страха пострадавшая делала всё, что говорил молодой человек, сообщает kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. После совершения изнасилования подозреваемый скрылся, а девушка вызвала полицию.

Медсестру доставили в больницу с множественными кровоподтёками и ссадинами, на её теле врачи зафиксировали ушибы. Подозреваемого полицейские задержали меньше чем через сутки после совершения преступления — у правоохранителей было его детальное описание. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера.

Ранее Маша Малиновская рассказала, что с насилием она столкнулась ещё в школьном возрасте. По словам ведущей, её вместе с подругой преступники затащили в машину и отвезли в лес, где надругались.

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