В московском лесу избили и изнасиловали медсестру, спасающую детей от коронавируса

В Москве безработный напал на медсестру, ухаживающую за детьми с коронавирусной инфекцией. Он затащил 27-летнюю девушку в лесополосу в районе проспекта Вернадского, избил и изнасиловал.

От страха пострадавшая делала всё, что говорил молодой человек, сообщает kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. После совершения изнасилования подозреваемый скрылся, а девушка вызвала полицию.

Медсестру доставили в больницу с множественными кровоподтёками и ссадинами, на её теле врачи зафиксировали ушибы. Подозреваемого полицейские задержали меньше чем через сутки после совершения преступления — у правоохранителей было его детальное описание. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера.