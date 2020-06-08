Следователи допросили более 150 свидетелей по делу о разливе нефтепродуктов в Норильске

После ареста начальника цеха ТЭЦ-3 в Норильске следователи занялись поиском других лиц, которые могут быть причастны к разливу нефтепродуктов в Норильске. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

После инцидента была создана группа из 17 наиболее опытных сотрудников ведомства. Вместе они успели допросить более 150 свидетелей, включая сотрудников ТЭЦ и очевидцев происшествия. Сотрудники СКР также провели несколько обысков, изучают документацию АО "НТЭК" и проводят экспертизы.

— Проведены осмотры места происшествия с применением квадрокоптера и иной специальной техники, взяты образцы строительных материалов с разрушенного основания хранилища, а также почвы и воды, — отметили в ведомстве.

Отмечается, что ранее арестованному начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 в Норильске Вячеславу Старостину предъявили обвинение по статье "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ".

Напомним, авария на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошла 29 мая. Из резервуара вылилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов, общая площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. По факту происшествия возбуждено три уголовных дела: за порчу земли, загрязнение вод и нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ.