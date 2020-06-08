Захарова рассказала, где остаётся большинство туристов из России

Больше всего граждан России, которым требуется помощь и на данный момент не представляется возможность вернуться на родину, находится в странах Юго-Восточной Азии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

— Если мы говорим <...> именно о тех, кто требует помощи, кому нужно экстренно вернуться, всё равно остаётся Юго-Восточная Азия, Таиланд, Индия, вот этот регион, — подчеркнула она.

Также она отметила сложность возвращения российских граждан из США и Латинской Америки, поскольку авиарейсы направляются оттуда с определённой нечастой периодичностью.

Вывоз отечественных туристов из Латинской Америки является сложнейшей операцией, поскольку все страны были перекрыты и людей приходилось собирать в одной точке, до которой гражданам нужно было добраться самим.

— Всё это делалось по цепочке, российские посольства передавали друг другу документально людей, поддерживали их с точки зрения оформления транзитных документов, транспортной логистики, и дальше на вывозной самолёт подсаживались, и он улетал, — сказала она.