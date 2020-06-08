Губернатор Нью-Йорка хочет запретить удушающий приём задержания

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил в ходе пресс-конференции, что планирует провести реформы полиции в штате. Политик уже обсудил с законодателями законопроекты.
— Мы в штате Нью-Йорк намерены действовать. Сделать публичными дисциплинарные взыскания полицейских, данные о полицейских будут доступны, как и о любых других госслужащих... Запретить удушающий приём при задержании, — цитирует Куомо РИА "Новости".
Также, по его словам, реформы предполагают, что генпрокурор будет выступать в качестве независимого прокурора в расследованиях против правоохранителей, а все ложные звонки в службу 911 из-за расовых предубеждений будут классифицироваться как преступления на почве нетерпимости.
Напомним, смерть афроамериканца Джорджа Флойда в результате задержания полицейскими стала причиной массовых протестов против расизма и произвола правоохранителей в США и странах Европы. Жертвами уже стали не менее 11 человек, более сотни получили ранения.