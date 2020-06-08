В ЛНР шахтёры отказались подниматься на поверхность из-за задолженностей по зарплате

Работники крупнейшей в Луганской Народной Республике угледобывающей шахты "Комсомольская" четвёртые сутки отказываются выходить на поверхность. 5 июня шахтёры приостановили работу, потребовав выплатить долги по зарплате, рассказал Лайфу председатель независимого профсоюза шахтёров Донбасса Александр Васьковский.

Под землёй находится 124 шахтёра, сегодня утром одному из них стало плохо — у него воспалились ноги, в экстренном порядке его пришлось поднимать на поверхность. Также из шахты был выведен горняк, матери которого стало плохо с сердцем.

— Шахтёры остановили работу, и та смена, которая была, не выехала на поверхность, потому что, когда шахтёры на поверхности, есть риск, что их начнут разгонять всякими полицейскими методами. Под землёй нельзя применить оружие, ну и туда без специальных допусков никого не пускают, — пояснил собеседник.

Васьковский отметил, что частично долги горнякам были выплачены. Шахтёры намерены оставаться под землёй до полного погашения задолженностей по зарплате.

— Им заплатили 46% марта и заплатили за май, но им ещё должны заплатить за пять месяцев 2016 года и два месяца этого года. Вчера также прошли аресты наших активистов, — поделился глава профсоюза.

В МВД ЛНР ситуацию с забастовкой не комментируют. В Антрацитовском районе с 7 июня и до особого распоряжения остановлено движение транспорта. Местные власти объясняют принятые меры угрозой распространения коронавирусной инфекции.